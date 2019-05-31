Шойгу: количество аварий с военными самолетами в РФ снизилось более чем в два раза

Количество аварий с военными самолетами в России снизилось почти в 2,5 раз за последние несколько лет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раз», - сказал министр.

Он также отметил, что это в первую очередь говорит о том, что безопасность в ВС РФ поддерживается на высоком уровне.

Шойгу подчеркнул, что в войсках совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета.

В частности, на борту самолетов и вертолетов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа, а военные аэродромы оборудуются современными системами управления полетами.