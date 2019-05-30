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Захватывающие кадры работы современных вертолетов в Крыму

Иван Исмаков
09:50 30.05.2019
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» проходит в Республике Крым с 24 мая по 8 июня.
© Видео: ТРК "Звезда"

В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, всех военных округов и Северного флота.

Состязания по ведению тактической воздушной разведки, в ходе которых экипажи продемонстрировали уровень мастерства в осуществлении визуального наблюдения, аэрофоторазведки и разведки с помощью радиоэлектронных средств летательных аппаратов.

В рамках соревнований летчики выступают на вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего конкурс собрал 60 экипажей.

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