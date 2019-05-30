Захватывающие кадры работы современных вертолетов в Крыму

В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, всех военных округов и Северного флота.

Состязания по ведению тактической воздушной разведки, в ходе которых экипажи продемонстрировали уровень мастерства в осуществлении визуального наблюдения, аэрофоторазведки и разведки с помощью радиоэлектронных средств летательных аппаратов.

В рамках соревнований летчики выступают на вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего конкурс собрал 60 экипажей.