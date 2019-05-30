Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии (Вооруженные силы Японии) в токийском гарнизоне «Асака».

БК СВ - это высший орган оперативного управления Сухопутных войск японской армии, созданный в марте прошлого года. Орган подчиняется начальнику Объединенного штаба Сил самообороны Японии и занимается решением задач в мирное и военное время. Глава российского военного ведомства стал первым министром обороны, посетившим БК СВ.

Гарнизон «Асака» находится на северо-западе японской столицы и занимает площадь 91 ГА. На территории гарнизона расположены воинские части, военные училища, оркестр Сухопутных войск и отряд подготовки женщин-военнослужащих.

В среду, 29 мая, Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию, где провел двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая, а также принял участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.