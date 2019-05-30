Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Зорге в Японии

Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище «Тама» в Токио.

Глава Минобороны находится в Японии с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в консультациях руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран в формате «2+2», а также проведет переговоры с японским коллегой Такэси Ивая. В рамках российско-японского диалога будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

Рихард Зорге выдающийся разведчик ХХ века. Резидент разведки СССР в Японии (1933 -1941 годы), посмертно удостоен звания героя Советского Союза. Зорге был казнен 7 ноября 1944 года в Токио.