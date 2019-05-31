ВКС РФ шесть раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за прошедшую неделю.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов у границ РФ за прошедшую неделю.
По данным ведомства, всего разведку вел 21 аппарат.
Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо было поднято шесть истребителей.
При этом отмечается, что благодаря профессиональным действиям летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства нашей страны допущено не было.