Шойгу рассказал о роли российских и японских военных в безопасности АТР

Военные России и Японии вносят значительный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в АТР. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран вносит серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Шойгу, выступая на заседании российско-японского двустороннего диалога между главами МИД и минобороны России и Японии в формате «2+2».

Как заявил российский министр, в настоящее время отношения России и Японии в военной области продолжают стабильно развиваться.

Шойгу отметил, что ранее в четверг они с министром обороны Японии Такэси Ивая подробно обсудили состояние сотрудничества в военной сфере. На переговорах главы оборонных ведомств двух стран поделились оценками региональной ситуации.