Картаполов подвел итоги смотр-конкурса ансамблей Минобороны

Концертные программы смотр-конкурса ансамблей песни и пляски Минобороны России значительно улучшились по сравнению с прошлым годом, особенно преуспели в этом коллективы Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и ансамбль Железнодорожных войск. Об этом заявил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов на встрече в Доме офицеров в Севастополе.

Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России «Словом и делом» впервые прошел в Севастополе с 24 по 29 мая. В нем приняли участие 12 ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. Впервые выступления проходили в парках, где оценить творчество конкурсантов могли жители и гости города.

«За прошедший год ваши концертные программы существенно улучшились. Особо отмечу ансамбли песни и пляски Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, которые внутри своих ансамблей создали полноценные оркестры и реализовали новые программы, не оставляющие равнодушными любого зрителя. Значительно прибавил в своем мастерстве ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск», - сказал Картаполов офицерам.

Помимо торжественной части, Картаполов принял участие и в решении вопросов повседневной деятельности творческих коллективов Минобороны. Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания Коллегии Минобороны 27 марта поставил задачу оценить повседневную деятельность творческих коллективов, решить широкий спектр вопросов, «начиная от внешнего вида и заканчивая процессом подготовки и проведения концертных программ и выступлений».