Минобороны опубликовало захватывающие кадры ко Дню военного автомобилиста
Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале ролик ко Дню военного автомобилиста. Праздник отмечают в Вооруженных Силах РФ 29 мая.
На записи запечатлена работа военнослужащих автомобильных войск, управляющих различными видами транспортных средств под эффектную музыку. В ролике показаны фрагменты учений, где военные автомобили успешно преодолевают самые сложные препятствия.
Первая в нашей стране автомобильная рота была сформирована в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II 29 мая 1910 года.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военного автомобилиста. Он отметил, что солдаты и офицеры автомобильных войск много раз в разные годы проявляли профессионализм и доказывали свою преданность Родине.