Лучшие оружейники России борются за право участия в «АрМИ-2019»: видео

Один из самых зрелищных конкурсов «Армейских международных игр - 2019» стартовал в Пензенской области. За право представить Россию на международном этапе конкурса «Мастер-оружейник», который в августе пройдет в Китае, борются лучшие команды оружейников от военных округов, Северного флота, ВДВ, Росгвардии и Пензенского артиллерийского инженерного института.

Соревнования продлятся до пятого июня. Накануне команды выявляли лучших оружейников по 120-миллиметровым гаубицам Д-30. Участникам предстояло эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу на пять километров, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел.

По итогам первого дня соревнований лидируют пензенские артиллерийские инженеры, ВДВ и ЦВО. Командам предстоит еще вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы из реактивных систем залпового огня и зенитных установок. Также третьего июня состоится этап, посвященный столетию легендарного российского конструктора Михаила Калашникова, где команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатометов, пулеметов, автоматов и пистолетов.