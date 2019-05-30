Для военных в Чечне построят дома с панорамными окнами и террасами

До конца 2019 года в военных гарнизонах в населенных пунктах Шали и Борзой в Чеченской Республике будет построено 24 быстровозводимых жилых дома для военнослужащих общей емкостью в 600 квартир.

В среду, 29 мая, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов утвердил план застройки новых городков в ходе посещения воинских частей дислоцированных на территории республики в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

«В рамках поездки мы осмотрели ход строительства и обустройства трех военных городков - Шали, Борзой и Ханкала. Мы начали применять в соответствии с утвержденным решением министра блочно-модульные конструкции. Их основное преимущество - это скорость монтажа, типовые решения, которые позволяют в кратчайшие сроки, буквально за два месяца, создать полноценное общежитие, либо малосемейное, либо это казарма, столовые, штабы и так далее. При этом создаются максимально комфортные условия для проживания, которые соответствуют полностью всем стандартам, одновременно поставляется и мебель и все остальное оснащение», - рассказал «Звезде» Тимур Иванов.

© Минобороны России

Основной задачей при проектировании было создать мобильную пространственную конструкцию, которая легко монтируется и заполняется контейнерами с внутренней чистовой отделкой, коммуникациями, полностью готовыми к комфортному проживанию.

© Минобороны России

В ходе строительства домов будет выполнено панорамное остекление, все квартиры оборудованы открытыми террасами.

© Минобороны России

Данный проект разработан для регионов с высокой сейсмической активностью и способен выдержать землетрясения магнитудой до 9 баллов. Кроме того, блочно-модульная конструкция позволяет при необходимости в кратчайшее время разобрать дом и перевезти на новое место, к примеру при передислокации войск.

Также, в ходе поездки заместитель министра обороны Тимур Иванов, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, председатель правительства республики Северная Осетия Таймураз Тускаев почтили память погибших в ходе теракта в 2004 году и возложили цветы к средней школе в городе Беслан и к памятнику на кладбище, где похоронены жертвы террористов.