В честь Дня пограничника в Москве прогремел праздничный салют

Вечером во вторник, 28 мая, отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел в Москве праздничный артиллерийский салют в ознаменование Дня пограничника.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, салют продлился 10 мин.

«Салютные установки калибров 195, 125 и 105 мм были размещены на трех площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, в парке ВДНХ и Измайловском парке», - добавили в пресс-службе.

Всего было произведено более 3,5 тысячи фейерверочных выстрелов.

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Свыше 45 видов фейерверочных изделий обеспечили 400 цветов и оттенков, особую яркость, искристость, красочность и высоту раскрытия фейерверочных куполов, которая достигала порядка 350 метров, отметили в ЗВО.

В этом году служба, которая занимается охраной рубежей нашей страны, отмечает 101-летие. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов.

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.