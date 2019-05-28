ВКС РФ получат 30 новых вертолетов Ка-52

ВКС России в ближайшие три года получат на вооружение 30 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, находящийся сейчас в рабочей поезде в Приморье.

«Сейчас заводом ("Прогресс", город Арсентьев) выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52», - уточнил он.

По словам Криворучко из 30 вертолетов, поставка которых в войска намечена до 2022 года, восемь боевых машин, по плану, должны быть получены до конца 2019 года.

Также в ходе визита на «Прогресс» замминистра сообщил о разработке в России модернизированной версии Ка-52. Ожидается, что Ка-52М будет создан к 2022 году.