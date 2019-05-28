«Ураганы» уничтожили объекты «противника» под Оренбургом: яркие кадры учений
Артиллеристы второй общевойсковой армии залповой стрельбой из реактивных систем РСЗО «Ураган» во время учений уничтожили под Оренбургом объекты, имитирующие сеть цехов по производству оружия.
Учения проходили на Тоцком полигоне. В них принимали участие около 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 едини техники. Стрельбы по позициям «боевиков» выполнялись с разных направлений из глубины до 20 километров.
По замыслу маневров артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные и групповые удары по объектам условного противника.
По указанию командующего войсками ЦВО генерала-полковника Александра Лапина данные учения проводились с использованием сирийского опыта. Подразделениям нужно было действовать в составе разведывательно-ударных комплексов, активно взаимодействовать с расчетами БПЛА.