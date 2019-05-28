Су-34 наносят ракетный удар: яркие кадры учений на Урале

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 недавно сформированной эскадрильи смешанного авиационного полка Центрального военного округа в ходе стартовавшего во вторник, 28 мая, трехдневного учения нанесли ракетный удар на авиационном полигоне в Курганской области.

«В ходе учения летчики, пикируя с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 км/ч, нанесли высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, имитирующей подземный командный пункт условного противника, находящегося на глубине около двух метров под землей», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кроме этого, экипажи отработали групповой полет в боевом порядке под управлением одного командира. Особенностью такого вида полета является непосредственно выдерживание между собой заданных интервалов и дистанции.

«В летно-тактическом учении задействовано шесть самолетов, а также около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи», - добавили в пресс-службе.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения.

Истребитель-бомбардировщик оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 - до четыре тысяч километров, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.