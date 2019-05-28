Т-90А, БМП-3 и «Торнадо-Г»: под Волгоградом прошли масштабные сборы

В Волгоградской области впервые на полигоне «Прудбой» провели учебно-методический сбор с руководящим составом технического обеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения ВС РФ.

С участникам обсудили вопросы технического обеспечения непосредственно перед боевыми действиями, форсирования водных преград, обеспечения ВДВ в ходе захвата объекта и высадки тактического воздушного десанта.

Также были раскрыты вопросы организации питания бойцов в полевых условиях и ремонтные действия в случаях необходимости.

«Участникам были продемонстрированы вопросы технического и тылового обеспечения в ходе наведения наплавного моста длинной более 300 метров, форсирования водной преграды и ведения наступательного боя мотострелковым подразделением совместно с танкистами и артиллерией, высадки тактического воздушного десанта», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Всего в учениях приняли участие около тысячи военнослужащих. Кроме того, задействовали более 300 единиц боевой техники. Среди них, например, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и спецтехника.