Су-25 и Су-30 в небе над Крымом: кадры летной программы «Авиадартс-2019»

В Крыму стартовала летная программа конкурса «Авиадартс-2019». На полигоне Чауда экипажи самолетов и вертолетов выполняют задания по аэронавигации и ведению воздушной разведки.

Летчики получают задание за сотню километров. С аэродрома Бельбек взлетают самолеты Су-25 и Су-30. Им предстоят соревнования в точности определения навигационных элементов, контролю и исправлению заданного маршрута, оперативной его коррекции в зависимости от метеоусловий, а затем - стрельба. На полигоне создали более 70-ти уникальных наземных целей.

Чтобы пострелять по мишеням, летчикам сначала нужно пролететь над всем крымским полуостровом, с запада на восток. Также им предстоит преодолеть систему противовоздушной обороны.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» продлится в Крыму с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота, всего - 60 экипажей.

Ранее сообщалось, что попасть на воздушное шоу «Авиамикс» всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019» в Крыму можно будет только автобусами, проезд на личном автотранспорте на полигон будет запрещен. Проход на полигон Чауда будет осуществляться по паспорту РФ и по пропускам.