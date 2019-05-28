Шойгу проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал 201-ю российскую военную базу, которая дислоцируется в Таджикистане. Министром был заслушан отчет командования о темпах оснащения подразделения новыми видами боевой техники, а также о совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения.

Также Шойгу проверил, как работают военные госпитали на базе, и посетил воскресную школу для детей военных. Глава министерства обороны возложил цветы к мемориалу на Аллее Славы.

Визит министра прошел после встречи Шойгу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и переговоров с главой минобороны республики Ширали Мирзо, они были посвящены в том числе функционированию 201-й российской военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом РФ за ее пределами. Она расположена в двух городах - Бохтаре и Душанбе. Согласно соглашению, подписанному в 2012 году, до 2042 года соединение будет находиться в Таджикистане.