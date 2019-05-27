Преодолевая препятствия: кадры подготовки военных к «Морскому десанту» под Калининградом

В Калининградской области участники всеармейского конкурса «Морской десант» приступили к тренировкам на полосе препятствий.

На полигон Хмелевка прибыли подразделения из Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В ближайшее время до самого западного региона страны доберутся и команды Каспийской флотилии и Рязанского училища ВДВ.

В течение двух недель военнослужащие будут на скорость преодолевать препятствия, поражать мишени и демонстрировать мастерство вождения бронетранспортера. Лучшие десантники представят Россию на международных армейских играх.