Преодолевая препятствия: кадры подготовки военных к «Морскому десанту» под Калининградом
В течение двух недель военные будут на скорость преодолевать препятствия, поражать мишени и показывать мастерство вождения бронетранспортера.
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В Калининградской области участники всеармейского конкурса «Морской десант» приступили к тренировкам на полосе препятствий.
На полигон Хмелевка прибыли подразделения из Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В ближайшее время до самого западного региона страны доберутся и команды Каспийской флотилии и Рязанского училища ВДВ.
В течение двух недель военнослужащие будут на скорость преодолевать препятствия, поражать мишени и демонстрировать мастерство вождения бронетранспортера. Лучшие десантники представят Россию на международных армейских играх.