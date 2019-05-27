Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота сопроводили ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ, в то время как те выполняли плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски, северного побережья Алеутских островов и в акватории Тихого океана.

Для обеспечения безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько МиГ-31 морской авиации ТОФ. Об этом рассказали в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Осуществив визуальный и радиоконтакт с экипажами Ту-95МС, истребители следовали вместе с ними на протяжении всего полета в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Весь полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.