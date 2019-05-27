«Танковый биатлон» глазами наводчика: видео

Корреспондент «Звезды» Александра Селезенева забралась на танк и посидела внутри машины во время соревнований танкистов на полигоне Прудбой под Волгоградом.

«На месте наводчика-оператора довольно комфортно. С левой стороны от меня есть экран, через который я наблюдаю за всем, что происходит с танком. Сейчас идем по трассе, входим в поворот, и впереди появляется так называемый косогор», - сказала корреспондент.

На полигоне Прудбой танкисты соревновались за право участия в августовских Армейских международных играх. Военнослужащие ЮВО сразу вырвались вперед. Следом шли танкисты из Казани.

В один из «прогонов» казанские танкисты взяли съемочную группу «Звезды».

Хозяева трассы вырвали победу у казанских танкистов и экипажей из ВВО, поэтому именно танкисты ЮВО представят Россию на соревнованиях в Армейских играх уже в августе.