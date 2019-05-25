В Крыму стартовал всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019»
Под Феодосией на полигоне Чауда стартовал всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019».
«Лучшие экипажи со всей России собрались в Крыму для демонстрации своих профессиональных навыков, выявления лучшего в своей специальности», - отметил командующий ВВС генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Каждая деталь соревнований будет фиксироваться на видео: помимо беспилотников, система видеофиксации увидит все попадания в мишени.
Всеармейский этап АрМИ-2019 «Авиадартс» завершится 9 июня. В соревнованиях принимают участие 60 авиаэкипажей ВКС, четырех военных округов, а также морской авиации Северного флота.
В рамках соревнований летчики выступят на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.
Победители всеармейского этапа конкурса представят Россию на одном из самых ожидаемых международных армейских соревнованиий - международном этапе «Авиадартса», который пройдет под Рязанью в августе.