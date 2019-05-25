Кадетский турнир: в Москве стартуют межведомственные соревнования по футболу

Двадцать пятого мая 2019 года в Москве состоится первый межведомственный кадетский футбольный турнир, проводимый в рамках Всероссийского фестиваля «День массового футбола».

В манеже спортивного комплекса ЦСКА сразятся более 15 футбольных команд суворовских и кадетских училищ МО РФ, МЧС РФ, Росгвардии, Министерства внутренних дел РФ, кадетских классов Министерства просвещения РФ и «Юнармии» Москвы и Московской области в возрастной категории 11-17 лет. На торжественную церемонию открытия приглашены звезды международного и российского футбола. Об этом сообщил организатор турнира, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, задача - не сделать из них профессиональных футболистов, а познакомить ребят из разных учебных заведений.

«Задача организаторов турнира - в дружественной и спортивной атмосфере познакомить ребят из разных учебных заведений друг с другом, научить радоваться чужим успехам и гордиться своими достижениями. Этим ребятам предстоит вместе служить Родине в разных ведомствах. Ведь узы войскового и спортивного товарищества, заложенные в детстве, проносятся через все годы жизни человека», - сказал он.

Соревнования, посвященные Дню защиты детей и детям-героям Великой Отечественной войны, пройдут в два круга. На последнем этапе турнира выступят шесть лучших футбольных команд. Они поборются за победу. Все участники первого межведомственного кадетского футбольного турнира получат призы от Российского футбольного союза и ветеранов суворовского-нахимовского кадетского движения России.

Организаторами выступили Центральный спортивный клуб армии Министерства обороны РФ, Российский футбольный союз, Союз кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», Российское кадетское братство, общественная организация «Московские суворовцы» и уссурийские суворовцы, а также Московское содружество суворовцев, нахимовцев и кадет.