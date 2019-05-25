Военные химики провели учения на Белоярской АЭС: видео

В Свердловской области военнослужащие войск РХБЗ провели учения на Белоярской АЭС, в ходе которых они выработали тактику действий на случай ЧС, а также познакомились с работой спецтехники, поступившей на вооружение.

Так, в частности, была продемонстрирована работа универсальной тепловой машины (УТМ), применяемой для очистки зараженной специальной техники и строений.

Напомним, что машина УТМ-80М поступила в РВСН в прошлом году. Она способна работать с объектами высотой до 20 метров. С помощью них военнослужащие войск стратегического назначения теперь обрабатывают комплексы «Ярс» и «Тополь» после преодоления условных заражений местности.

В итоге, качество и скорость очистки транспорта увеличились в разы.

Также, специалисты бригады РХБ защиты ЦВО поделились опытом ликвидации ЧС на атомной станции.

Ранее «Звезда» рассказала, какая новейшая техника есть у войск РХБЗ.