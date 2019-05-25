Военные полицейские ЮВО вернулись из Сирии в Ингушетию

Батальон российской военной полиции 58-й армии ЮВО вернулся в Россию из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Батальон военной полиции мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, выполнявший задачи в Сирии, вернулся к месту постоянной дислокации в Республику Ингушетия», - сказали в пресс-службе.

Военнослужащие прибыли сегодня на аэродром в Северной Осетии военно-транспортным самолетом Ил-76, а затем направились в Ингушетию автомобильным транспортом.

Официальная церемония встречи военнослужащих пройдет уже послезавтра. Как ожидается, на ней будет присутствовать глава республики Герой России Юнус-Бек Евкуров, начальник ГУ военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский, а также родные и близкие героев.

Всему личному составу батальона военной полиции вручат ведомственные и государственные награды.

Ранее 200 российских военных полицейских вернулись на родину из Сирии.