В парке «Патриот» 158 новобранцев спортивных рот присягнули на верность Родине

В парке «Патриот» военную присягу приняли 158 новобранцев из спортивных рот ЦСКА. Все они - сильнейшие атлеты, представляющие национальные сборные по множеству олимпийских дисциплин.

Слова священной клятвы произнесли в том числе и заслуженные мастера спорта. На торжественной церемонии присутствовали заместители министра обороны России Андрей Картаполов, Павел Попов и Николай Панков, а поздравили пришедших летчики пилотажной группы «Стрижи».

«Вступив в ряды прославленного ЦСКА, вы становитесь частью большой спортивной семьи, которая уже множество лет готовит сильнейших спортсменов, защищающих спортивную славу России на легендарных мировых аренах», - заявил с трибуны Панков.

Биатлонист Максим Цветков, золотой медалист чемпионата мира 2017 года, получил из его рук медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пилоты «Стрижей» в ходе мероприятия поднялись в небо, чтобы показать свои умения и продемонстрировать фигуры высшего пилотажа новобранцам спортивных рот и всем гостям торжества.