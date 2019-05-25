Воспитанник «Юнармии» ценой своей жизни спас тонущих детей в Челябинской области

В Челябинской области 13-летний подросток утонул, спасая детей из затопленного водой карьера.

Трагедия произошла на окраине поселка Бажово.

Воспитанник отделения «Юнармии» города Копейска Дмитрий катался на велосипеде с друзьями, когда услышал крики о помощи. Из-за обвала берега в воде оказались двое маленьких детей.

Не раздумывая, Дмитрий бросился в воду, спас двух тонущих, но сам выбраться не смог.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от десяти до 14 лет. Играя на краю карьера, двое десятилетних мальчиков упали в воду. Подросток, спасая их жизни, утонул», - говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Погибший подросток мечтал поступить в летное училище в Челябинске и пойти по стопам своего отца.

Сейчас его тело ищут водолазы. На берегу затопленного карьера развернут оперативный штаб Копейского пожарно-спасательного гарнизона, специализированной пожарно-спасательной части, Государственной инспекции по маломерным судам, полиции и скорой помощи.