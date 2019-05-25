Для суворовцев Москвы прозвенел последний звонок

По всей России проходят последние звонки. Со школьной скамьей прощаются как ученики общеобразовательных учреждений, так и выпускники специализированных военных учреждений.

На плацу Суворовского военного училища - 63 выпускника. Лучшим из них вручили грамоты и ценные подарки. Офицеры училища поздравили выпускников с окончанием учебы и пожелали им удачи на экзаменах. Также с напутствиями к суворовцам обратились их преподаватели. А завершился праздник торжественным маршем на плацу училища.

В Калининграде последний звонок прозвенел для курсантов Военного учебно-научного центра ВМФ России. Выпускники получили погоны мичманов и дипломы. По сложившейся традиции они исполнили «Гимн гардемаринов», после чего состоялось прощание с боевым знаменем института.