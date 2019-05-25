«Стрижи» торжественно поздравили новобранцев спортивных рот со вступлением в ЦСКА

Пилотажная группа «Стрижи» поднялась сегодня небо подмосковного парка «Патриот» по совершенно особому случаю.

Фигурами высшего пилотажа легендарные «Стрижи» поздравили новобранцев спортивных рот ЦСКА: 158 атлетов, представляющих сборные страны по многим олимпийским дисциплинам, присягнули на верность России.

Среди тех, кто произнес слова священной клятвы, - заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. С важным событием их поздравили заместители министра обороны Павел Попов, Андрей Картаполов и Николай Панков.

«Вступив в ряды прославленного Центрального спортивного клуба армии, вы становитесь частью большой спортивной семьи ЦСКА, которая уже более 96 лет готовит сильнейших спортсменов, защищающих спортивную славу России на легендарных мировых аренах», - отметил Панков.

В парке «Патриот» произошло еще несколько торжественных событий: биатлонист Максим Цветков, который стал золотым медалистом на чемпионате мира 2017 года, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, около ста московских школьников вступили в ряды всероссийского движения «Юнармия».