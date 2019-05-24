Бреющий полет и массовый десант с «Терминаторов»: лучшие кадры маневров спецназа ЮВО

Более 1500 военнослужащих спецназа ЮВО отработали переброску в глубокий тыл противника в предгорной местности Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор», как в дневное, так и ночное время», - сказано в сообщении.

После выполнения прыжка отряды спецназа пересели на бронеавтомобили и преодолели на них более 400 км по пересеченной местности в пункты постоянной дислокации.

С воздуха высадившиеся группы прикрывала пара вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Отмечается, что ранее военнослужащие прошли курс на воздушно-десантном комплексе, где все действия по десантированию отработали на земле.

Вертолет Ми-8 - российский вертолет, самый массовый российский вертолет в мире, который заслуженно считается одним из самых надежных в мире.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров.