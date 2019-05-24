В ЮВО прошел спортивный этап «Танкового биатлона»: видео

Спортивный этап конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон» завершился на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Танкисты Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов пробежали 100-метровку, преодолели лабиринт, стенку, разрушенную лестницу, колодец с ходом сообщения, ров с водой, метнули гранату и переползли под колючей проволокой определенное расстояние на скорость с ящиком для боеприпасов», - сказано в Минобороны.

Отмечается, что спортивный этап составлен из препятствий, которые танкисты могут встретить в реальном бою, и хорошая физподготовка им просто необходима.

«Поэтому спортивный этап – один из важнейших», - подчеркнул помощник командующего 8-й армией ЮВО по физической подготовке подполковник Рубен Азадьянц.

Спортивный этап проходит в течении двух дней. В первый день лучший результат показал Восточный военный округ.

«Танковый биатлон» - конкурс АрМИ-2019 среди танкистов. Соревнования военнослужащих пройдут на полигоне Алабино в Московской области с 3 по 17 августа 2019 года.