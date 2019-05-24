Универсальная УБИМ: «Звезда» испытала новейшую бронемашину военных инженеров

Программа «Военная приемка» испытала универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Скоро она поступит на вооружение инженерных войск.

Впервые натурный образец УБИМ был продемонстрирован на форуме «Армия-2018» в Московской области.

Эта инженерная машина способна прокладывать дорогу войскам на минном поле под огнем противника, растаскивать бревна, рыть ямы. УБИМ сочетает в себе бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), инженерную машину разграждения (ИМР) и бронированную машину разминирования (БМР).

Съемочная группы «Звезды» отправилась на закрытый полигон в Нижний Тагил, где для новой инженерной машины были подготовлены серьезные испытания. УБИМ предстояло преодолеть многочисленные препятствия. На пути универсальной бронированной инженерной машины оказывались лес, огонь и даже скалы.

Смогла ли УБИМ преодолеть их - зрители телеканала «Звезда» узнают в воскресенье, 26 мая, в 09:55.