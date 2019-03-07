Татьяна Шевцова назвала объемы оборонного бюджета РФ

Ежегодный оборонный бюджет России составляет три триллиона рублей или около 2,8 % ВВП страны. Об этом в интервью «Звезде» рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

8 Марта она встретит на работе и считает это абсолютно нормальным.

«Больше всего, конечно, запомнилось 8 марта пять лет назад, во время "крымской весны". Вот это 8 марта не забудется никогда, мы пребывали в эйфории и были участниками великих событий. А раз эти события выпали на праздничные дни, то, конечно, 8 марта для нас был рабочим днем», - поделилась Шевцова со «Звездой».

Непосредственно на военной службе нашу родину защищают 40 тысяч женщин. Большинство из них служат по контракту, многие носят офицерские погоны. И далеко не все ключевые посты в оборонном ведомстве занимают мужчины.

Некоторыми департаментами руководят именно женщины. По словам Татьяны Шевцовой, это правильно, потому что главное - это профессиональные навыки, умение руководить и правильно организовывать работу.