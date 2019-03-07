Задание особой важности: бойцы спецназа ЦВО поздравили женщин цветами

Спецназ Центрального военного округа экипировался тюльпанами и вышел на городские улицы, чтобы поздравить женщин с праздником 8 Марта.

Получить цветы от бойцов в масках девушки явно не ожидали и оценили творческий подход военнослужащих.

Не отстали от боевых товарищей и росгвардейцы. В Красноярске силовики тоже раздавали женщинам цветы и подарки.

По-своему поздравили прекрасную половину человечества пожарные. Они не ограничились вручением тюльпанов и выложили надпись «8 Марта» пожарными рукавами.

Женщины сегодня принимают поздравления даже с орбиты. Видеообращение на борту МКС записал член экипажа станции Олег Кононенко.