Задание особой важности: бойцы спецназа ЦВО поздравили женщин цветами
Аналогичную акцию в Красноярске провели бойцы Росгвардии.
Спецназ Центрального военного округа экипировался тюльпанами и вышел на городские улицы, чтобы поздравить женщин с праздником 8 Марта.
Получить цветы от бойцов в масках девушки явно не ожидали и оценили творческий подход военнослужащих.
Не отстали от боевых товарищей и росгвардейцы. В Красноярске силовики тоже раздавали женщинам цветы и подарки.
По-своему поздравили прекрасную половину человечества пожарные. Они не ограничились вручением тюльпанов и выложили надпись «8 Марта» пожарными рукавами.
Женщины сегодня принимают поздравления даже с орбиты. Видеообращение на борту МКС записал член экипажа станции Олег Кононенко.