Минобороны ликвидирует очередь на жилье для военных через полгода

Очередь на жилье для российских военнослужащих будет ликвидирована через полгода. Об этом заявил замминистра обороны России Тимур Иванов.

«В течение двух кварталов эта проблема будет закрыта», - заявил Иванов, выступая в Государственной думе.

По его словам, на 1 января 2012 года в Минобороны РФ числились 82 тысячи очередников, а сегодня их количество меньше 700 человек.

Иванов добавил, что перед оборонным ведомством стоит задача перехода в целом только на накопительную ипотечную систему и ухода от очередности.

Замминистра уточнил, что сегодня членами накопительной ипотечной системы являются почти 500 тысяч военнослужащих всех силовых ведомств. Из них 230 тысяч уже получили жилье, при этом половина являются военнослужащими Минобороны РФ.