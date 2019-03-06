Первый отряд: девушки-курсанты Краснодарского авиаучилища посетили НЦУО
Для будущих летчиц из первого в новейшей истории России женского набора в военное авиационное училище провели экскурсию из центра управления обороной страны.
Будущие летчицы ВКС России побывали на экскурсии в Национальном центре управления обороной.
Для девушек-курсантов Краснодарского авиационного училища организовали посещение центра координации и контроля полетов авиации Вооруженных сил России. После экскурсии девушки ознакомились с книгой рекордов Вооруженных сил и посмотрели фильм об истории создания НЦУО.
Напомним, о наборе в училище девушек на праздновании 105-летия Военно-воздушных сил России сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.