Выставку «Сирийский перелом» посетили более 12 тысяч жителей Кропоткина

Более 12 тысяч жителей города Кропоткин Краснодарского края и военнослужащих Южного военного округа посетили уникальную передвижную выставку трофейного вооружения и военной техники, а также тематические платформы военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

Жители и гости города ознакомились с уникальными образцами военной техники, работами военных художников и фотографов, экспозициями ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, а также посмотрели концертную программу творческих коллективов воинских частей ЮВО.

На станции был развернут пункт отбора на военную службу по контракту, который посетило более 200 человек. Все желающие могли пообщаться с представителями военных комиссариатов по вопросу поступления на военную службу, пройти профессиональный психологический отбор и сдать первичные документы. Сотрудники пункта консультировали кандидатов о должностях, местах будущей службы, а также о социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Экскурсии для всех желающих проводили военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. Кроме того, на привокзальной площади участники акции выпустили в небо более тысячи воздушных шаров - как символ мира и светлого будущего.