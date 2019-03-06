Путин подписал закон о запрете смартфонов для военных

Закон о внесении изменений в российское законодательство о статусе военнослужащих, касающихся пользования ими средствами выхода в интернет и общения со СМИ, подписал президент РФ Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с поправками, военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять средствам массовой информации или через интернет информацию о своей принадлежности к Вооруженным Силам России или другим воинским формированиям и органам.

Аналогичные запреты касаются распространения информации о других военнослужащих, гражданах, призванных на военные сборы или уволенных с военной службы, а также о деятельности органов военного управления.

Новый закон также запрещает военнослужащим, при исполнении ими своих служебных обязанностей, иметь при себе электронные устройства бытового назначения, в которых могут храниться аудио-видео- и фотоматериалы, а также данные геолокации или устройства, которые позволяют распространять такие материалы и данные через интернет.