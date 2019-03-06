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Скрытая угроза: подмосковные танкисты отработали засадный бой на Т-80

Павел Настин
14:43 06.03.2019
Засадный бой на «реактивных» танках Т-80 отработали экипажи Западного военного округа на одном из подмосковных полигонов. Особенности современной тактики танкового боя постигали более 30 экипажей.

Используя рельеф местности, Т-80 скрытно выдвигались на огневые позиции и после обязательной разведки вступали в учебный бой.

Мишени на полигоне имитировали различные реальные цели - от противотанкового орудия до низколетящего вертолета. Постарались и механики-водители - справиться с многотонной машиной на размокшем снегу оказалось совсем непросто.

Главной целью этих учений стало боевое слаживание экипажей и танковых взводов.

Т-80 – первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

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