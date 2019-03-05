Весенний гром: карельские летчики провели воздушный бой на Су-35 над Ладогой

Летные тактические задания выполнили над акваторией Ладожского озера экипажи новейших истребителей Су-35 истребительного авиаполка Западного военного округа, дислоцированного в Республике Карелия. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 выполнили элементы сложного пилотажа на предельно малых и максимально допустимых высотах, отработали ведение учебного воздушного боя над водной поверхностью. Перехват средств воздушного нападения условного противника отрабатывался в условиях применения им активных и пассивных радиолокационных помех, а также появления ложных тепловых целей.

Как отметили в пресс-службе округа, полеты истребительной авиации ЗВО носили плановый характер и прошли в соответствии с международными правовыми нормами.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.