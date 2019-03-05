Женщина и друг человека: в Подмосковье отобрали участниц конкурса «Верный друг»

Подготовка ко всеармейскому конкурсу военных кинологов «Верный друг» началась в 470-м кинологическом центре Минобороны России в подмосковном Княжево.

В этот раз наравне с мужчинами за право участия во всеармейских состязаниях поборолись женщины-военнослужащие. Военным кинологам пришлось пройти трехкилометровую трассу дог-биатлона, поражая на огневых рубежах мишени из мелкокалиберной винтовки.

На полосе препятствий у служебных собак свои трудности – надо преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, переползти под низко натянутой сеткой. Обучение собак проводится вожатыми в специально оборудованном кинологическом городке.

При подготовке собак для участия в конкурсе приоритет отдан таким породам, как немецкая и бельгийская овчарки.