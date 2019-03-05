Выставка «Сирийский перелом» прибыла в Новороссийск

Железнодорожная передвижная военно-патриотическая выставка трофейной техники «Сирийский перелом» прибыла в Новороссийск.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, экспозицию посетили более 11 тысяч жителей и гостей города-героя, воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны, представители администрации и военнослужащие Новороссийского гарнизона.

Для гостей мероприятия выступили творческие коллективы района, артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Также все желающие смогли отведать каши и горячего чая, приготовленных на полевых кухнях.

В завершение акции организаторы выставки и администрация поезда запустили в небо белых голубей как символ мира и добрых намерений. Следующей остановкой передвижной выставки станет город Кропоткин, куда прибытие железнодорожного состава ожидается 6 марта.

Далее состав передвижной выставки проследует в город-герой Волгоград, который станет заключительной остановкой состава в Южном военном округе.