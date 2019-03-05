В Минобороны рассказали о состоянии боеготовности в ВМФ России

Более 94% экипажей и тактических формирований Военно-морского флота России готовы к выполнению учебно-боевых задач в рамках зимнего периода обучения. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94% экипажей и тактических формирований», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Он также рассказал, что с начала зимнего периода обучения в Сухопутных войсках для слаживания ротных тактических групп было проведено свыше 140 учений. Министр обороны отметил, что в Воздушно-космических силах 98% летчиков выпуска 2018 года прошли летную подготовку и могут приступить к выполнению боевых задач.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в подготовке войск все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартным способом. В частности, особый упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники.