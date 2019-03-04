«Тюльпаны» победы: под Тамбовом прошли учения минометной артиллерии большой мощности

Расчеты тяжелых минометов «Тюльпан» разгромили «противника» на учениях в Тамбовской области.

Бойцы специальной артиллерийской бригады большой мощности поразили командные пункты и другие защищенные объекты. Стрельба велась на дальность от шести до 20 километров.

«Тюльпан» является уникальным образцом вооружения. Он не требует подготовки огневой позиции, а автоматизация заряжания резко повышает скорость стрельбы. Кроме того, этот миномет относится к классу так называемой ядерной артиллерии - для него разработаны специальные снаряды с ядерной боевой частью.