Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с шведскими парламентариями

В рамках визита в Россию представителей партийно-парламентской Комиссии по вопросам обороны Швеции заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин. принял председателя комиссии Бьорна фон Сюдова с делегацией.

Состоялся обмен мнениями по вопросам евробезопасности. Генерал Фомин проинформировал шведскую делегацию о российских оценках отношений России и НАТО.

Кроме того, стороны обсудили состояние двустороннего взаимодействия по военной линии. Встреча прошла в конструктивном ключе.