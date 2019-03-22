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Тимур Иванов проверил строительство объектов Минобороны в Санкт-Петербурге

Константин Коковешников
18:13 22.03.2019
Замглавы оборонного ведомства посетил спорткомплекс Нахимовского училища, филиал Пансиона воспитанниц Минобороны и клинику Военно-медицинской академии имени Кирова.
Тимур Иванов проверил строительство объектов Минобороны в Санкт-Петербурге

Проверку строительства объектов Министерства обороны России провел в Санкт-Петербурге заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Первым делом он отправился на Бычий остров, где полном ходом идет строительство филиала Пансиона воспитанниц. По своей форме комплекс сооружений будет напоминать настоящий цветок. Будет продолжать традиции Смольного института благородных девиц, с которого началась история женского образования в России.

Также Иванов посетил спортивный комплекс Нахимовского военно-морского  училища, который заработает уже 1 сентября. Его разместят в историческом здании бывшей станции по очистке воды - некогда крупнейшей в Европе. Построенная больше ста лет назад, она работала даже во время блокады Ленинграда. Одна из главных задач - сохранить прежний облик здания, но при этом этом фактически капитально отремонтировать его внутри. Заменить несущие конструкции металлическими балками. Открыть здесь каток, стрелковый тир, зал для занятий боксом, скалодром и тренажер для горнолыжного спуска.

Кроме этого замминистра обороны побывал в клинике Военно-медицинской академии имени Кирова. Это уникальный медицинский центр, рассчитанный на ежегодное оказание помощи 50 тысячам пациентов. Многопрофильная клиника была открыта в Петербурге полтора года назад.

Сегодня она располагает собственным отделением гемодиализа, вертолетной площадкой - для экстренной доставки самых тяжелых больных - и уникальным центром телемедицины, где наши военные медики могут выйти на связь с любой точкой и оказать оперативную помощь.

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