Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике

Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Второе место заняла сборная Белоруссии, а замкнули тройку лидеров курсанты из Казахстана.

Соревнования прошли на базе Военной академии воздушно-космической обороны в Твери. В них приняли участие семь национальных команд из стран СНГ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, России и Узбекистана.

Победителями стали курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева из Пензы.