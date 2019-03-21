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На VIII Московской конференции по безопасности обсудят милитаризацию космоса

Александр Пешков
17:34 21.03.2019
По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 1000 участников из 101 страны. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 30 государств.
На VIII Московской конференции по безопасности обсудят милитаризацию космоса
© Фото: Минобороны РФ

Центральными темами VIII Московской конференции по международной безопасности станут противоракетная оборона, милитаризация космоса, «коррозия» системы контроля над вооружениями и развитие ситуации в Сирии с акцентом на решении гуманитарных проблем, заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

«Внимание форума целесообразно сосредоточить на рассмотрении таких актуальных вопросов, как ПРО, милитаризация космоса, «коррозия» системы контроля над вооружениями, развитие ситуации в Сирии с акцентом на решении гуманитарных проблем в этой стране и возвращении беженцев, возможность расширения военного сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки, а также проблемы безопасности в этих регионах», - сказал Фомин.  

Он также отметил, что ряд тем на форуме планируется рассмотреть впервые - международное миротворчество, феномен «цветных» революций и гибридных» войн.

По его словам, каждый из этих «круглых» столов по своей тематике будет предварять соответствующее пленарное заседание, а специальные дискуссионные секции, следующие после пленарных заседаний будут развивать и подытоживать вопросы, поднятые на круглых столах и пленарных заседаниях.

В ходе поездки запланирован осмотр экспозиции редчайших образцов вооружения и военной техники времен Второй мировой войны, а также выставки «Сирийский конфликт. Миротворческая миссия России», где делегаты смогут ознакомиться с трофейными образцами вооружения и техники промышленного и кустарного производства, захваченными у террористов в Сирии.

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