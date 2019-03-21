На VIII Московской конференции по безопасности обсудят милитаризацию космоса

Центральными темами VIII Московской конференции по международной безопасности станут противоракетная оборона, милитаризация космоса, «коррозия» системы контроля над вооружениями и развитие ситуации в Сирии с акцентом на решении гуманитарных проблем, заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

«Внимание форума целесообразно сосредоточить на рассмотрении таких актуальных вопросов, как ПРО, милитаризация космоса, «коррозия» системы контроля над вооружениями, развитие ситуации в Сирии с акцентом на решении гуманитарных проблем в этой стране и возвращении беженцев, возможность расширения военного сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки, а также проблемы безопасности в этих регионах», - сказал Фомин.

Он также отметил, что ряд тем на форуме планируется рассмотреть впервые - международное миротворчество, феномен «цветных» революций и гибридных» войн.

По его словам, каждый из этих «круглых» столов по своей тематике будет предварять соответствующее пленарное заседание, а специальные дискуссионные секции, следующие после пленарных заседаний будут развивать и подытоживать вопросы, поднятые на круглых столах и пленарных заседаниях.

В ходе поездки запланирован осмотр экспозиции редчайших образцов вооружения и военной техники времен Второй мировой войны, а также выставки «Сирийский конфликт. Миротворческая миссия России», где делегаты смогут ознакомиться с трофейными образцами вооружения и техники промышленного и кустарного производства, захваченными у террористов в Сирии.