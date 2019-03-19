Танкисты из нескольких областей начали борьбу за участие в АрМИ-2019

Военнослужащим нужно преодолеть эстафету, поразить мишени как из пулемета, так и из основного орудия. Все соревнования проходят на скорость, а потому важна каждая деталь - слаженность, тактика и конечно, боевой дух.

На поле танкового боя военнослужащие из западного военного округа: из Московской, ленинградской, калининградской и воронежской областей.

Фланговая стрельба- это отличительная особенность именно эстафеты. Танк на ходу с башней, повернутой на 90 градусов должен поразить появляющиеся мишени на расстоянии почти в два километра.

Прежде чем оказаться на трассе в Алабино, каждый из участников проходил медицинский отбор, сдавал нормативы по физподготовке, нормативы по РХБЗ, танкисты сражались в индивидуальных заездах и метании гранат.

Новая дисциплина в танковом биатлоне добавилась в этом году. Стрельба в темное время суток с помощью приборов ночного видения.

Результаты этого испытания и итоги эстафеты определят, кто из команд выступит на всероссийских и далее уже на международных соревнованиях.