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Без шума и на любой дальности: эксперт рассказал о будущем подводного флота России

Павел Настин
11:55 19.03.2019
Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал направления развития российских подводных систем вооружения.
© Фото: МО РФ

Как изменится боевой потенциал подводных сил Военно-морского флота России с появлением беспилотников «Посейдон», за счет чего дизельные подлодки смогут выполнять боевые задачи, которые сегодня под силу только атомным подводным крейсерам и какую аппаратуру получат российские субмарины будущего, в интервью «Звезде» рассказал подводник, который за свою службу суммарно провел под водой десять лет - бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Военно-морской флот России получит новое оружие - беспилотную подводную систему «Посейдон». Как изменится боевой потенциал наших подводных сил с появлением этих беспилотников?

Очевидно, что боевой потенциал подводных сил увеличится. Прежде всего, скорость этого аппарата будет такова, что противник, даже если обнаружит его, то не успеет навести на подводный беспилотник средства поражения. Даже если в зоне появления «Посейдона» окажется подлодка с торпедами, то они просто его не догонят. Его боевая устойчивость уникальна, а мощность говорит сама за себя.

Я слышал, что у него будет исключительно мощный заряд, который вызовет не только разрушения от ядерного взрыва, но и стихийное бедствие.

Появятся ли на вооружении ВМФ России другие беспилотные средства военного назначения?

Однозначно появятся подводные беспилотники. Но мне кажется, что делать ставку на беспилотные аппараты можно только в случае разового применения вооружения. А многоразовое применение подводных средств все равно потребует человеческого присутствия.

Глубина погружения «Посейдона» составит порядка 1 километра. А почему не продолжилась разработка обитаемых подлодок, способных погружаться на такую глубину?

Для создания таких подлодок прочный корпус должен выдерживать давление свыше 100 атмосфер. Такими свойствами обладают титановые корпуса. Для того, чтобы создать такую подлодку, необходим титан. Но это ведет к увеличению стоимости лодки.

Во-вторых, если взять подводные крейсера стратегического назначения, то их ядерные ракеты применяются с глубины шестидесяти метров. Необходимость погружения на 600 и 400 метров появляется только после того, как подводный ракетоносец израсходовал все баллистические ракеты и начал маневр уклонения от подводных лодок противника.

Такое погружение выполняется только по тревоге, под наблюдением на каждом боевом посту. Мельчайшая пробоина или трещина может привести к катастрофе.

В моей практике был случай, когда через трещину длиной в полспички при всплытии с глубины 300 метров до 60, в трюм попало 12 тонн воды. Такое количество воды может залить электрощиты и вызвать короткое замыкание.

На глубине 150-200 метров лодки можно эксплуатировать безопасно, на глубине свыше 300 метров может вырвать проставыш, прокладку. Если экипаж не будет постоянно наблюдать, то пока хватишься, трюм будет заполнен водой. Поэтому на таких глубинах лодка ходит по готовности №1.  А по ней можно ходить максимум 10-12 часов.

А есть ли перспектива у неатомных подлодок с воздухонезависимой энергоустановкой, разработка которой продолжается в России?

Такие лодки будут очень перспективными и крайне необходимыми для подводников. У них появятся новые задачи. Сейчас они защищают районы нахождения атомных подлодок, а смогут выполнять задачи у побережья противника, на выходах подводных сил из баз противника и прочие задачи, применимые к атомоходам. И там где атомная подлодка может оказаться слишком громким,  то дизельная будет действовать абсолютно бесшумно.

Как, по-Вашему, будет развиваться ВМФ России и, в частности, его подводные силы?

Развитие нашего флота пойдет по пути совершенствования оружия и дальнейшего снижения шумности подводных лодок.

Также свое развитие получит аппаратура обнаружения подводных лодок по неакустическим признакам. Сейчас обнаружение идет по шуму винтов. но также можно фиксировать низкочастотные колебания, которые исходят от агрегатов подлодки и распространяются на огромные расстояния. Такая техника есть и в течение нескольких лет начнется ее внедрение в подводном флоте.

И, конечно, будет проводиться дальнейшее совершенствование средств спасения. Я имею ввиду спасательные камеры подводных лодок, а также спасательные глубоководные аппараты.

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