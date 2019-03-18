Минобороны РФ передало Сахалинской области 12 тысяч гектаров земли

Министерство обороны безвозмездно передало Сахалинской области 12 тысяч гектаров земли. Соглашение подписали глава ведомства Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко. Речь идет об участках, которые не использовались министерством. Теперь они официально перешли в собственность муниципальных образований Сахалина. На них планируют построить новые жилые дома, детские сады и школы.

«Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь, и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и конечно военнослужащим, которые служат и живут там», - сказал Сергей Шойгу.

Данные участки, расположенные на Сахалине и островах Курильской гряды, не планируются к дальнейшему использованию в интересах оборонного ведомства.

На переданных в областную собственность землях будет вестись строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ и домов культуры.